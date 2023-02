L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Giroud ti tira su"

MilanNews.it

Il Milan torna finalmente a vincere a distanza di un mese e la Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola titola in prima pagina con il match-winner della sfida contro il Torino: "Giroud ti tira su". Nell'occhiello si legge: "Il Milan batte un bel Toro e riparte". Già questo devono essere questi tre punti per i rossoneri, un punto di ripartenza per una stagione che stava prendendo direzioni funeste.