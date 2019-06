L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Maldini sì"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, apre con un titolo dedicato al Milan: "Maldini sì". La bandiera rossonera accetterà oggi il ruolo di direttore tecnico e comincerà a progettare la nuova era del Milan. Avrà pieni poteri decisionali e la prima mossa nel nuovo ruolo di dt sarà annunciare l'allenatore: pronto il contratto per Marco Giampaolo. Prende dunque il via oggi la nuova era rossonera, Al fianco di Paolo Maldini troverà posto anche un direttore sportivo, per poter contare su un lavoro di squadra che renda il tutto meno faticoso.