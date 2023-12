L'apertura della Gazzetta sull'eliminazione del Milan: "Troppo tardi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così questa mattina in prima pagina sull'eliminazione del Milan dalla Champions League: "Troppo tardi". I rossoneri hanno fatto il loro dovere battendo 2-1 in rimonta il Newcastle in trasferta, ma purtroppo non è bastato per strappare il pass per gli ottavi in quanto nell'altro match del girone è arrivato un pareggio che regala la qualificazione al PSG. Il Diavolo resta comunque in Europa e ora parteciperà alla seconda fase dell'Europa League.

In casa rossonera non mancano i rimpianti, non tanto per ieri sera, ma soprattutto per la gara di andata contro gli inglesi a San Siro quando il Milan non ha saputo andare oltre allo 0-0 nonostante le tantissime occasioni da gol create. L'Europa League non è chiaramente la Champions League, ma resta comunque un trofeo prestigioso che il Diavolo non ha mai vinto nella sua storia: "Proveremo a vincere l'Europa League" ha dichiarato Pioli nel post-partita.