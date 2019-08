L'apertura della Gazzetta tra campo e mercato: "Leao convince, il Milan sorride. Suso-Fiorentina riapre Correa?"

L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così questa mattina in prima pagina: "Leao convince, il Milan sorride. Suso-Fiorentina riapre Correa?". La squadra di Giampaolo ha vinto ieri in amichevole contro i kosovari grazie alle reti di Suso (finito nel mirino della Fiorentina) e Borini, mentre, per quel che riguarda il mercato, nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi la trattativa per Correa.