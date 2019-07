L'apertura della Gazzetta: "Un Milan a metà"

In taglio laterale La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta la sconfitta del Milan in amichevole contro il Benfica, titolando: "Un Milan a metà". I rossoneri infatti escono sconfitti dal test contro i portoghesi, mettendo però in mostra un bel gioco ed un'ottima manovra in mezzo al campo. Manca però la finalizzazione e la rete, così i lusitani passano grazie ad un tiro deviato da Biglia. Soddisfatto anche il tecnico Giampaolo: "Siamo più avanti del previsto". Nel frattempo sul fronte mercato arriva il sì di Leo Duarte: il difensore brasiliano potrebbe arrivare già oggi in Italia.