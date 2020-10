L'apertura di Tuttosport: "Iella Juve, Milan da fuga"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Iella Juve, Milan da fuga". I bianconeri hanno impattato ieri sera contro l'Hellas Verona per 1 a 1, con Dejan Kulusevski che ha risposto alla rete di Favilli. Sfortunati i ragazzi di mister Andrea Pirlo, che colpiscono due traverse, prima con Cuadrado e poi con Dybala, oltre che una rete annullata ad Alvaro Morata per fuorigioco. Stasera il Milan contro la Roma può allungare in classifica e portarsi a +4 su Napoli e Sassuolo.