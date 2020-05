L'apertura di Tuttosport: "Rivoluzione!"

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport apre con il titolo: "Rivoluzione!". Tante le decisioni prese ieri dal consiglio federale, prima fra tutte quella di portare a termine la Serie A partendo il 13 o il 20 giugno e chiudendo entro il 20 agosto. Se dovesse arrivare una nuova ondata epidemica ecco playoff e playout. Delusione dall'AIC per il mancato pagamento dei mesi di marzo ed aprile. Serie B e Serie C provano a ripartire, con soddisfazione della cadetteria e l'opposizione della terza serie che dichiara: "Non siamo in grado". Sospesa la decisione sulla Serie A femminile.