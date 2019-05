L'apertura di Tuttosport: "Storico: Dea in Champions". Milan in Europa League

"Storico: Dea in Champions". Questa l'apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sull'Atalanta. I nerazzurri ribaltano il Sassuolo (3-1) e chiudono al terzo posto: mai così in alto. L'Inter soffre contro un grande Empoli - si legge - ma raggiunge l'obiettivo. Toscani in Serie B. Al Milan non basta il 3-2 sulla SPAL: È Europa League, in attesa della sentenza UEFA per le violazioni del FPF.