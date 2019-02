"Juve, sorridi: torna Marione!". Con questo titolo Tuttosport apre in prima pagina, facendo riferimento in primo piano alla Juventus e all'annunciato rentro di Mandzukic tra i titolari per il match contro il Parma. Spazio anche al Milan in taglio medio, con titolo tutto dedicato al bomber polacco: "Già 2 gol all'Olimpico. Piatek re di Roma, il Milan Ringhia".