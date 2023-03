L'approfondimento di Repubblica: "Ritorni di fiamma"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Repubblica questa mattina ha proposto un pezzo di Paolo Condò dal titolo "Ritorni di fiamma", in cui il noto giornalista racconta e parla di quei giocatori che nei prossimi mesi potrano innalzare il livello delle proprie prestazioni che nel corso della prima parte di stagione è rimasto basso o per infortuni o per scarso rendimento. Vengono citati diversi giocatori del Milan. Uno è Divock Origi che senz'altro non sta rendendo come ci si aspettava: il belga arrivava da stagioni con pochi minuti al Liverpool e, fino a questo momento, l'azzardo di portarlo in rossonero non ha pagato.