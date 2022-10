L'Arena sul nuovo allenatore del Verona: "Bocchetti, prima col Diavolo"

MilanNews.it

© foto di Dimitri Conti

L'Hellas Verona, prossimo avversario del Milan in campionato domenica sera, ha cambiato in settimana allenatore sollevando dall'incarico l'insufficiente Gabriele Cioffi e promuovendo l'ex giocatore gialloblu (con una parentesi anche al Milan), Salvatore Bocchetti. Dopo aver collaborato con Tudor sulla panchina scaligera, quest'anno Bocchetti era allenatore della Primavera e avrà un esordio non facile, come sottolinea oggi L'Arena nelle sue pagine dedicate allo sport: "Bocchetti, prima col Diavolo. Torna l'Hellas alla... croata". Un allenatore che conosce già sia ambiente che gruppo che porterà un po' l'orientamento del passato: l'aggressività di Juric e lo stile di Tudor ma con il modello Gasperini bene in mente. Oggi parlerà già in conferenza stampa.