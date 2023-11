L'avvertimento di Tuttosport: "Theo: ora torna treno o salirà... sul treno"

L'edizione di questa mattina di Tuttosport fa il punto sul ruolo di Theo Hernandez, partito un po' in sordina in questa stagione. Il titolo è molto eloquente: "Theo: ora torna treno o salirà... sul treno".

Il francese pare aver risentito più di altri il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3: in questo senso non è un caso, forse, che nelle ultime due gare contro Psg e Lecce, giocate con il 4-2-3-1, siano tornati gli assist, due, per Giroud. La prossima estate potrebbero arrivare offerte molto importanti per lui e potrebbe anche verificarsi una situazione che il quotidiano definisce "alla Tonali", ovvero quella di un'offerta irrinunciabile. Ma queste sono solo ipotesi sulle quali è ancora troppo presto ragionare: ciò che può sperare il Milan è che Theo, sospinto anche dagli ultimi due assist, torni da questa pausa nazionali rigenerato e più determinato che mai.