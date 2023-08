L'Eco di Bergamo: "Atalanta, accordo complicato con l'entourage di De Ketelaere"

vedi letture

L'Eco di Bergamo in prima pagina si è soffermato anche sul mercato dell'Atalanta, che ha messo nel mirino Charles De Ketelaere. La Dea però dovrà trovare un accordo con l'entourage del giocatore, una situazione che ha messo in salita l'affare con il Milan. Il belga ieri non è stato neanche convocato per il Trofeo Berlusconi e dovrebbe partire in prestito oneroso con diritto di riscatto.