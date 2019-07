L'Eco di Bergamo: "Champions, a San Siro curve chiuse per l'Atalanta"

"Champions, a San Siro curve chiuse per l'Atalanta". Questo il titolo centrale del quotidiano L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina. La capienza dello stadio di Inter e Milan è intorno agli 80mila posti, ma per le gare europee della Dea ci sarà spazio per 42-43mila al massimo: saranno chiuse le curve del 2° anello così come il 3° anello. Intanto da ieri sera Gasperini è ufficialmente cittadino onorario di Bergamo.