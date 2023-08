L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta aspetta De Ketelaere"

"L'Atalanta aspetta De Ketelaere", riporta L'Eco di Bergamo nel titolo in taglio basso stamane. La risposta del trequartista del Milan alle avance del club orobico dovrebbe arrivare proprio nella giornata di oggi, nel frattempo scatta la campanella d'allarme Napoli. Il presidente De Laurentiis, infatti, ha messo nel mirino Teun Koopmeiners come rinforzo per il centrocampo azzurro e sta escogitando un blitz dirompente per soffiarlo alla Dea.