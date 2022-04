L'elogio del CorSera: "Parate e leadership, così Maignan si è preso il Milan"

MilanNews.it

Nell'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera, dedicato un titolo al portiere rossonero Mike Maignan, autore di una stagione strepitosa. Il quotidiano recita: "Parate e leadership, così Maignan si è preso il Milan". Una stagione da incorniciare quella dell'estremo difensore francese che, arrivato in sordina e tra lo scetticismo di chi rimpiangeva Donnarumma, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi rossoneri sia con le sue parate che con il suo carisma. In più i numeri raccontano di ben 11 gol subiti in meno rispetto alla passata stagione.