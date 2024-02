L'Europa League porta soldi, Tuttosport: "Vero Milan: obiettivo 35 milioni"

Questa mattina Tuttosport fa un'analisi di quanto potrebbe guadagnare il Milan da un eventuale percorso netto in Europa League. Questa sera i rossoneri inizieranno la loro seconda avventura europea stagionale con l'obiettivo difficile ma non impossibile di raggiungere la finale di Dublino. Il quotidiano di Torino ha titolato sui possibili incassi dalla competizione: "Vero Milan: obiettivo 35 milioni".

Nulla a che vedere con gli introiti della Champions nella passata stagione ma comunque cifre considerevoli. In totale si stimano 35 milioni. Sarebbero circa 15 milioni dalla Uefa per un'eventuale vittoria, 7-8 tra ranking storico e market pool e quindi circa 11-12 dal botteghino. Quest'ultima è la variabile più libera: chiaramente più si va avanti più i prezzi potrebbero aumentare anche in base ad avversari più blasonati.