L'interrogativo del CorSport: "Il rinnovo di Leao lo pagherà la Uefa?"

Il Corriere dello Sport questa mattina si pone un interrogativo che in molti si stannom chiedendo oggi, a due giorni dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League: "Il rinnovo di Leao lo pagherà la Uefa?". Non vuol dire chiaramente che la federazione europea scenderà in campo per pagare lo stipendio al portoghese (sarebbe troppo facile e bello così) ma che grazie ai 20 milioni in più incassati grazie al passaggio del turno nella massima competizione europea, il Milan potrebbe avere più margine e più risorse per riuscire a raggiungere un accordo con il suo talento con il numero 17.