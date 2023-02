L'Italia splende in Europa, il Giornale: "Sette club agli ottavi. Europrova d'orgoglio del nostro calcio in crisi"

MilanNews.it

Il calcio italiano è in crisi. Quante volte negli ultimi anni abbiamo sentito risuonare queste parole? Ed è una verità. Ma quest'anno il primo turno della fase a eliminazione diretta delle maggiori coppe europee dice altro, il calcio giocato per una volta sta sorridendo alle italiane. Il Giornale ha titolato così questa mattina: "Sette club agli ottavi. Europrova d'orgoglio del nostro calcio in crisi". Oltre ai tre club di Champions, Milan, Inter e Napoli, tutti e tre vincenti nell'ottavo di andata, l'Italia aggiunge in Europa League la Juventus e la Roma, in Conference la Fiorentina e la Lazio. Un risultato non da poco.