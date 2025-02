L'obiettivo di Furlani togliere la recompra. Tuttosport: "Jimenez, vertice con il Real"

Una delle poche note positive della trasferta di Torino, ma dell'intera stagione del Milan, è senza ombra di dubbio Alejandro Jimenez, che dalle sfide in Supercoppa è entrato nelle rotazioni di Sergio Conceiçao senza mai più uscirne. Le qualità sono fuori discussione, e partita dopo partita il Diavolo sta scoprendo un giocatore che in futuro potrebbe fare le fortune di questa squadra.

Per la realizzazione di questo obiettivo c'è però un ostacolo che forse non è stato preso in considerazione, o che comunque è stato sottovalutato: il Real Madrid. Nell'accordo stipulato tra il Milan ed i Blancos in estate c'è infatti un diritto di recompra a favore del club di Florentino Perez che potrebbe riportare in Spagna Jimenez la prossima estate per 9 milioni di euro, 12 in quella del 2026.

Il Diavolo punta a una rimodulazione più corposa dell'accordo se non a toglierle e, eventualmente, inserire una nuova opzione tra le parti che tuteli maggiormente il Milan. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato "Jimenez, vertice con il Real", dato che l'ad Furlani dovrebbe incontrarsi con i Blancos per parlare di questo discorso nel prossimo mese, quello di marzo.