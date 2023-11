La Gazzetta ammonisce: "Evitare un'altra Udinese. Krunic torna titolare"

La Gazzetta dello Sport presenta così la sfida tra Lecce e Milan di oggi pomeriggio alle 15, lato rossonero: "Evitare un'altra Udinese. Krunic torna titolare". Dopo il furore per la vittoria in Champions League contro il Psg, i rossoneri devono dare continuità anche in campionato e dovranno evitare una prestazione scialba come quella contro l'Udinese, nonostante le assenze.

In difesa come alternativa ci sono due Primavera (Simic, Bartesaghi) mentre non ci sarà Pulisic. Oltre a Chukwueze al posto dell'americano, Pioli pensa a un solo altro cambio: il ritorno alla titolarità di Krunic che dovrebbe dare un turno di riposo a Musah.