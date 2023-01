La Gazzetta analizza: "Milan e Inter, è ora di cambiare marcia anche sul mercato"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi propone un'analisi sulle strategie di mercato adottate da Milan e Inter che mercoledì si giocheranno al Supercoppa Italiana in un momento di sabbie mobili per entrambe. Il titolo del pezzo di Andrea Masala dice: "Milan e Inter, è ora di cambiare marcia anche sul mercato". Sponda rossonera le ultime gare in cui Pioli ha dovuto schierare diverse seconde linee hanno dimostrato che queste non sono sempre all'altezza della situazione. La rosea suggerisce una valutazione sul mercato: è andata bene con colpi alla Leao, Theo e Maignan ma non può andare sempre bene. Gli acquisti dell'ultima estate da De Ketelaere a Vranckx, da Origi a Dest non hanno ancora fatto vedere il loro impatto. Si deve cambiare qualcosa?