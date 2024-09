La Gazzetta apre con Capello e Sacchi: "Inter favorita. A Fonseca serve l'aiuto del club"

"Votiamo Inter". Titola così in prima pagina il quotidiano La Gazzetta dello Sport, che ha raccolto le opinioni di due maestri del calcio come Fabio Capello e Arrigo Sacchi. Gli allenatori sono stati sollecitati proprio sulla vittoria del campionato, scegliendo la formazione guidata da Simone Inzaghi come principale favorita.

Attenzione però alla Juventus, che incuriosisce tanto Capello quanto Sacchi. Dal punto di vista degli allenatori, invece, a Paulo Fonseca serve l'aiuto del club per lasciare il segno al Milan.