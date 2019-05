La Gazzetta apre con Gazidis: "Punto su Maldini". Panchina: Giampaolo e Inzaghi in pole

L'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata all'intervista esclusiva concessa al quotidiano dall'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, titolata così: "Punto su Maldini". Il manager rossonero continua poi: "Ringrazio Leonardo, Gattuso straordinario. Ora chiedo a Maldini un aiuto per per riportare il club al top. Per me è Paolo il capo dell'area tecnica, niente Luis Campos". Dopo l'addio di Gennaro Gattuso ora in casa Milan la priorità è la ricerca di un nuovo allenatore e le attenzioni sono tutte su Marco Giampaolo e Simone Inzaghi. Più lontano al momento Roberto De Zerbi.