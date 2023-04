La Gazzetta apre con Guardiola: "La sfida Milan-Inter non mi sorprende"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina apre con le parole di Pep Guardiola, unico allenatore non italiano a essersi qualificato per le semifinali di Champions League. Il titolo della rosea recita: "C'è Pep sul derby". La Gazzetta ha riportato le dichiarazioni del tecnico del Manchester City direttamente da Monaco, dopo il passaggio del turno contro il Bayern. Questo ciò che viene riportato in prima pagina, in taglio alto: "La sfida Milan-Inter non mi sorprende, l'Italia è in salute. Il Diavolo in Europa cambia il chip..."