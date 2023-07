La Gazzetta apre con il Milan: "Arriva Capitan America". E rispunta il nome di Taremi

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina apre in prima pagina con il Milan e in particolare con il colpo Christian Pulisic che è a un passo dall'essere definito. Il titolo della rosea recita: "Arriva Capitan America". Questo, infatti, il soprannome che l'esterno in arrivo dal Chelsea ha fin da giovane in patria. Si è trovato un accordo per 20 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i bonus pere circa due milioni.

(come riportato QUI da MilanNews.it ieri). La volontà è quella di portarlo al raduno di lunedì anche se sarà una corsa contro il tempo. Adesso si può pensare al centravanti con Morata che spinge per venire in rossonero, stando alla rosea, e un nuovo-vecchio nome che ricompare sulla lista: Mehdi Taremi.