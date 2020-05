La Gazzetta apre con il parere della Soprintendenza: "Possibile abbattere San Siro"

Sulla prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport, trova spazio anche il parere della Soprintendenza sul Meazza: "Possibile abbattere San Siro". Nessun interesse culturale sull'impianto milanese, ma Milan e Inter, che sono da tempo in trattativa con il Comune d Milano per la costruzione del nuovo stadio, hanno deciso di non approfittarne e di andare avanti con il loro ultimo progetto che prevede la parzionale rifunzionalizzazione di San Siro.