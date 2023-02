MilanNews.it

È dedicata al Milan la prima pagina de La Gazzetta dello Sport all’indomani della vittoria rossonera in Champions League contro il Tottenham: “Milan da Diaz”, si legge centralmente. Grande notte a San Siro. Spagnolo in gol e super difesa: l’8 marzo a Londra per i quarti. I complimenti di Conte, mentre il Bayern sbanca Parigi (0-1).