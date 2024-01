La Gazzetta apre con le parole di Giroud: "Sempre con Pioli"

"Sempre con Pioli". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'intervista rilasciata in esclusiva da Olivier Giroud, che prosegue: "Io più leader grazie a Ibra. Milan, posso fare venti reti e vincere l'Europa League. Leao? sa che deve fare di più".

Queste le sue parole sul suo rapporto con Stefano Pioli: "Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno. Gli ho detto: 'Ci sono passato anch’io, se hai bisogno ci sono sempre'. Quando ho segnato alla Roma, ho festeggiato anche per lui. Io e il mister abbiamo una relazione di fiducia reciproca: io do sempre il massimo per lui e per la squadra e lui lo sa".