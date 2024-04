La Gazzetta apre con le parole di Sacchi verso Milan-Roma: "Confermate Pioli e De Rossi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Arrigo Sacchi in vista di Milan-Roma di giovedì sera, sfida valida per l'andata dei quarti di Europa League: "Confermate Pioli e De Rossi". L'ex tecnico rossonero ha consigliato ai due club di confermare in panchina sia Stefano Pioli che Daniele De Rossi.

Ecco le sue parole sull'allenatore milanista: "Se Pioli si merita la conferma? Sì, non ho nessun dubbio. Qui bisogna che la gente cominci a ragionare: Pioli ha vinto uno scudetto con una squadra che era costata molto meno rispetto alle avversarie. Merito suo e dei giocatori. In questa stagione ha dimostrato di saper uscire da un periodo complicato e ha impostato bene il lavoro".