La Gazzetta apre così in prima pagina: "All'attacco Milan"

"All'attacco Milan". Così titola oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Pioli si gioca il futuro a San Siro contro il Borussia dortmund: deve vincere per restare in corsa in Europa (con il tifo di Sinner).Con due successi nelle ultime due gare del girone F (contro i tedeschi stasera in casa e poi contro il Newcastle in Inghilterra), i rossoneri avrebbero la certezza matematica di passare il turno. Dunque è tutto nelle mani della formazione di Stefano Pioli che pensa ad un'importante novità nella formazione titolare.

Rade Krunic dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto dal primo minuto Yacine Adli, che ha visto pochissimo il campo nelle ultime settimane. Il francese non gioca titolare da oltre un mese (Milan-Juventus, 22 ottobre) e ha giocato solo una volta nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions (contro l'Udinese il 4 novembre quando è entrato in campo ad inizio secondo tempo al posto di Krunic). Nella partita più importante della stagione fino a questo momento, il tecnico milanista torna a puntare sull'ex Bordeaux che ha grande voglia di riscatto.