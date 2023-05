La Gazzetta apre così: "Nuovo Milan per Pioli. Squadra da rifare con 7 acquisti"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così nel taglio laterale della prima pagina sul Milan: "Nuovo Milan per Pioli". Poi la specifica nel sottotitolo: "Squadra da rifare con 7 acquisti. Al tecnico serve il quarto posto". Con diversi giocatori sul piede di partenza, i rossoneri dovranno investire su almeno 6-7 profili per allaragare e soprattutto migliorare la loro rosa e le rotazioni. Molto, però, dipenderà dal piazzamento finale in campionato.