La Gazzetta apre su Giroud e Di Maria: "Restano!"

La Gazzetta dello Sport questa mattina apre occupandosi di due grandi veterani che giocano nel nostro campionato e che sarebbero intenzionati a giocarci ancora in futuro: si tratta di Olivier Giroud e Anagel Di Maria. La rosea questa mattina ha scritto così: "Restano!". Per quanto riguarda specialmente l'attaccante rossonero, con l'incontro di ieri tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera sarebbe stato trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2024 che sarà firmato in 10-15 giorni.