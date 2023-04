La Gazzetta apre su Milan e Napoli: "Test alla Champions"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto su Milan e Napoli che oggi scendono in campo in Serie A ma che sono evidentemente condizionati, nelle scelte di formazione, dalla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League che si giocheranno al Maradona martedì. La rosea titola: "Test alla Champions". Il Milan a Bologna ha una partita fondamentale nella sua rincorsa alle prime quattro posizioni e Pioli schiera tutte le riserve ad eccezione di Maignan. Il Napoli riabbraccia Osimhen in una gara in cui sicuramente ha meno pressione, dato il grande vantaggio in campionato.