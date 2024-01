La Gazzetta avverte il Milan: "Leao, Theo e Maignan: occhio alle big"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, in edicola, parla del futuro del Milan. In questo senso non si può non affrontare il tema mercato che, senza dubbio, metterà i big rossoneri in bella mostra. La rosea titola così: "Leao, Theo e Maignan: occhio alle big". Come successo per Tonali nella passata estate, anche quest'anno potrebbero arrivare offerte irrinunciabili per almeno uno dei top player rossoneri, a cui va aggiunto anche Fikayo Tomori.

Tutti hanno squadre interessate: il Psg ha messo gli occhi su Leao (che ha una clausola di 170 milioni), ma ai parigini piacciono anche Theo e Maignan. Il portiere è seguito anche dal Bayern per il dopo Neuer. Ha grandi estimatori in tutta Europa anche Tomori. Tutto dipenderà dai progetti della dirigenza rossonera ma potrebbe anche solo dipendere da un'offerta troppo alta per essere rispedita al mittente.