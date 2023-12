La Gazzetta avverte: "L'Europa League è a doppio taglio"

vedi letture

La testa del Milan è tutta sulla sfida di domani contro il Monza, ma gli strascichi dell'ultimo turno europeo si fanno ancora sentire. In particolare la considerazioni su come sarà la stagione dei rossoneri ora che, a partire da febbraio, dovranno competere in Europa League. La Gazzetta dello Sport ha titolato così: "Rischio infortuni e più fatica, l'Europa League è a doppio taglio".

Una competizione sicuramente logorante, anche perchè il Diavolo partirà con un turno d'anticipo, quello dei playoff (sorteggio in programma lunedì alle ore 13). Per questo la piaga degli infortuni, che già ha colpito il Milan fino a questo momento andrà monitorata. Inoltre se si vuole arrivare in fondo, si avrà un calendario fittissimo. Ci sono anche risvolti positivi: ci sarà più spazio per le seconde linee con tanti giocatori come Jovic, Chukwu e Okafor che hanno un buono storico ed esperienza nella competizione.