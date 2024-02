La Gazzetta boccia il turnover di Pioli: "L'attacco di scorta viene bocciato"

La trasferta del Milan a Monza è partita con il piede sbagliato fin dall'inizio. Le scelte iniziali di Pioli avevano da subito destato qualche perplessità e in campo si sono rivelate errate, specialmente in attacco, tanto che lo stesso allenatore è tornato sui propri passi togliendo dal campo all'intervallo sia Chukwueze che Okafor, evanescenti per i primi 45 minuti se non per una sgroppata del nigeriano conclusa nel nulla. Per questa ragione oggi la Gazzetta dello Sport commenta le scelte del tecnico rossonero in maniera ampiamente e giustamente negativa.

Il titolo della rosea recita: "Notte no per Jovic e Chukwueze: l'attacco di scorta viene bocciato". A finire sulla lista dei colpevoli, oltre a Chukwueze e Okafor, ovviamente è anche Luka Jovic che dimostra tutti i suoi limiti caratteriali, rimediando un'espulsione che taglia le gambe al Milan a inizio ripresa: un'ingenuità enorme dell'attaccante serbo che è caduto nel tranello teso dalle provocazioni di Izzo. Chi preoccupa davvero è Chukwueze che fu l'acquisto più caro dell'estate e continua a non sfruttare neanche lontanamente le chance che gli vengono concesse.