La Gazzetta celebra il Milan: "Si è preso il mondo, tornerà grande"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina celebra il Milan in occasione dei 120 anni di storia del club rossonero. "La società che ha scritto la storia del calcio", sottolinea la rosea. Quattro i periodi d’oro, quelli segnati da Rocco, Sacchi, Capello e Ancelotti. Venuto al mondo centovent’anni fa per volontà di un gruppo di uomini d’affari inglesi - si legge - gente abituata a guardare oltre i confini dell’Italia, ha sempre considerato l’Europa come principale campo di battaglia. Negli anni il Milan si è preso il mondo. E presto ritornerà grande.