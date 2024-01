La Gazzetta commenta le scelte anti Cagliari: "Pioli rischia con il Milan baby"

vedi letture

Il Milan questa sera affronta il Cagliari nella sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia. La gara arriva a tre giorni di distanza dall'ultimo e dal prossimo impegno in campionato e, per questa ragione, Pioli sceglie di fare turnover. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha commentato con questo titolo quelle che saranno le probabili scelte del tecnico rossonero: "Pioli rischia con il Milan baby".

Nel sottotitolo si legge: "Azzardo di Coppa. Simic e Jimenez dal 1' con Romero. In rampa Traorè". E poi ancora: "Contro il Cagliari il tecnico con quattro U20 attesi dall'inizio". Scelte importanti per Pioli che lancerà Jimenez sulla fascia sinistra: lo spagnolo preferito a Bartesaghi dal momento che l'italiano è stato vittima di un attacco influenzale negli ultimi giorni. In attacco ci si affida a Chukwueze e Jovic.