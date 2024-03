La Gazzetta commenta: "Milan, vittoria con troppi brividi"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport commenta la partita di ieri sera che il Milan ha vinto contro lo Slavia Praga per 4-2 nell'andata degli ottavi di finale con le parole giuste: "Milan, vittoria con troppi brividi". I rossoneri hanno trovato un avversario sicuramente coraggioso e tenace, ma non irresistibile tecnicamente e che è rimasto anche in dieci uomini al 26esimo del primo tempo. Eppure hanno subito due gol e la qualificazione è ancora tutta da giocare, nonostante alla fine il conto in vista della trasferta di Pragao sono due gol di vantaggio in favore dei rossoneri.

La rosea aggiunge: "Lo Slavia in dieci mette paura. Il Diavolo rischia ma cala il poker". Ancora nel sottotitolo: "Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Giroud lanciano i rossoneri: ma con l'uomo in più per oltre un'ora Pioli subisce due gol". Nel corso della ripresa, dopo il secondo gol ceco e un momento di ulteriore di appannamento, sono arrivati anche dei fischi dalle tribune di San Siro. Alla fine ci ha pensato Rafa Leao a spegnerli, costruendo il quarto gol. Eppure la sensazione è quella di una grande occasione persa di chiudere i giochi, virtualmente, già nella gara di andata.