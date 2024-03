La Gazzetta conferma: "Derby spostato, si gioca di lunedì. Oggi l'ufficialità"

Ieri pomeriggio la redazione di MilanNews.it ha riportato l'indiscrezione secondo cui la Lega di Serie A fosse intenzionata a programmare il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma il weekend del 20 e 21 aprile, per il giorno lunedì 22 aprile (LEGGI QUI). La scelta sarebbe dovuta nei confronti della squadra rossonera che il giovedì precedente saranno impegnati nella gara di ritorno di quarti di finale di Europa League contro la Roma: in questo modo avrebbero un giorno in più per preparare la sfida con l'Inter. Una gara che a livello di classifica forse non dirà niente ma come sempre molto sentita e in cui i rossoneri cercheranno il riscatto dopo le recenti delusioni.

La Gazzetta dello Sport oggi conferma l'indiscrezione e titola così: "Derby spostato, si gioca di lunedì. Oggi l'ufficialità". Come scrive la rosea, rientrava nelle facoltà del Milan poter chiedere il rinvio: la gara con la Roma in Europa si giocherà all'Olimpico alle 21 e i rossoneri rientreranno nella tarda serata a Milano, considerando che si potrebbe anche andare ai supplementari e rigori. Nello specifico il derby potrebbe essere decisivo per l'Inter che potrebbe laurearsi campione con una vittoria contro il Milan: anche per questo i rossoneri vogliono avere il massimo del tempo a disposizione per preparare la gara, così da tentare di allungare i tempi alla squadra di Inzaghi.