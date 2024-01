La Gazzetta crede nel Milan: "Diavolo, sogni scudetto"

vedi letture

Il Milan attualmente si trova nel limbo. Troppo distante per pensare allo scudetto, con un margine rassicurante sulle inseguitrici in ottica posto Champions League. La Gazzetta dello Sport questa mattina riflette sulla possibilità di rimonta del Diavolo in ottica campionato e titola così: "Diavolo, sogni scudetto". Nell'occhiello si legge: "Rinforzi e ritorni. Garanzia Giroud. Aspettando Leao, il Milan ci crede".

Ecco alcuni ingredienti che la Gazzetta indica come necessari per riuscire in un'impresa, quella di recuperare 9 punti e vincere uno scudetto, mai riuscita a nessuno dal terzo posto: i rinforzi dal mercato, da cui è già tornato Gabbia e arrivato Terracciano ma potrebbe arrivare anche almeno un altro difensore; i ritorni degli infortunati, con Thiaw, Tomori e Kalulu soprattutto che scalpitano; affidandosi alla concretezza di Giroud, eterno; nella speranza che Rafa Leao superi il suo momento di appannamento. Tante cose devono combaciare, elementi che nella prima parte di stagione non si sono visti con continuità.