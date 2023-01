La Gazzetta: "De Ketelaere deve riscattarsi ma è un esame per tanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"De Ketelaere deve riscattarsi ma è un esame per tanti", questo il titolo della Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola sulla partita di questa sera tra Milan e Torino. Il belga classe 2001 ritroverà il posto da titolare che dovrà sfruttare al meglio ma non è l'unico rossonero chiamato a dare risposte concrete. Lo stesso discorso vale per altri giocatori considerati seconde linee come Sergino Dest, che sostituirà verosimilmente Theo, o Matteo Gabbia. Anche Aster Vranckx e Yacine Adli avranno sicuramente occasione di mettersi in mostra: questa sera è il momento per farlo.