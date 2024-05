La Gazzetta dello Sport: "Allenatore straniero per ripartire dopo Pioli. Fonseca, altri passi avanti"

Ancora una settimana e poi saranno sciolti tutti i dubbi sul prossimo allenatore del Milan. L'attuale tecnico Stefano Pioli lascerà il club dopo quasi cinque anni in cui è stato in grado di riportare il Diavolo ai piani alti sia del calcio italiano che di quello europeo, anche se sul più bello è mancata un po' di continuità. Nelle ultime settimane sono stati fatti tantissimi nomi di possibili sostituti ma l'identikit è rimasto sempre quello e in particolare spiccava un elemento rispetto agli altri: il Milan cerca un allenatore straniero.

E così la pensa anche la Gazzetta dello Sport che ha riportato proprio questo stamattina: "Un allenatore straniero per ripartire dopo Pioli". Quindi la notazione della rosea su uno dei favoriti per la panchina rossonera: "Fonseca, altri passi avanti". In questo senso nel sottotitolo si legge così: "Il Lille gli offre il rinnovo ma lui prende tempo aspettando l'ultimo scatto rossonero". Il tecnico portoghese, oltre all'offerta del suo attuale club, che ha portato ai preliminari di Champions League in questa stagione, aspetta quella del Milan e ha anche quella del Marsiglia.