La Gazzetta dello Sport: "Atalanta-Milan vista quarto posto"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sul big match, o meglio, sullo "scontro diretto" in programma questa sera a Bergamo (fischio d’inizio alle ore 20.30). "Atalanta-Milan vista quarto posto", titola la rosea, che poi aggiunge citando Rino in conferenza stampa: "Roba da elmetto". Ancora la Gazzetta di spalla: "Gasperini fa 100 panchine con la Dea in A, Gattuso sfida il tabù Bergamo. Papu-Paquetà: derby sudamericano".