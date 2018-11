La Gazzetta dello Sport: "Come cresce Bakayoko e Cutrone scalpita"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sull’evidente crescita di un giocatore rossonero, criticato fino a poco tempo fa. "Milan, come cresce Bakayoko", titola la rosea, che poi aggiunge: "E Cutrone scalpita". Il francese, dopo un inizio piuttosto deludente, si sta mettendo in mostra offrendo ottime prestazioni. Con la Juve, ad esempio, è stato uno dei migliori. Anche i suoi numeri sono in crescita: l’ex Chelsea - osserva la rosea - si sta rivelando una certezza.