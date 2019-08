"Correa-Milan: perché si farà". È il titolo scelto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che in prima pagina pone l'accento sull'interesse - ormai conclamato - della società milanista per il giocatore argentino. "La trattativa - aggiunge la rosea - è destinata a concludersi positivamente, magari sul filo di lana. All'Atletico di Simeone non c'è posto e il trequartista vuole i rossoneri".