La Gazzetta dello Sport e le parole di Piatek: "La sparata del pistolero"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sulle dichiarazioni rilasciate da Piatek alla tv polacca Tvp Sport. "Milan, andrò via quando varrò 70 milioni", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in taglio basso: "La sparata del pistolero". Quando parla non è mai banale - scrive la Gazzetta nelle sue pagine interne - semmai, alcuni concetti magari appaiono discutibili.