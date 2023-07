La Gazzetta dello Sport è sicura: "Morata vuole il Diavolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alvaro Morata è uno degli obiettivi primari per l'attacco rossonero e la Gazzetta dello Sport questa mattina, un po' controcorrente rispetto alle altre testate, dà l'attaccante spagnolo come molto vicino al Milan. Il titolo della rosea recita: "Morata vuole il Milan". E poi continua: "5 milioni a lui e 12 all'Atletico".

Un attaccante che in Italia (e non solo) garantisce un rendimento assicurato e che sarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio: secondo la rosea dai 6.5 milioni attuali avrebbe già fatto sapere di poter accettare anche una proposta da 5 milioni complessivi. La clausola sul suo contratto è di 20 milioni ma considerate tasse e trattativa si potrebbe chiudere anche al ribasso con il club per una cifra intorno ai 12 milioni.