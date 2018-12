La Gazzetta dello Sport, ecco la prima pagina: "Bollicine Milan"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Bollicine Milan". Il piano di Gattuso per la Champions passa da gol e qualità: Higuain rimane, Cutrone si rilancia, Paquetà in arrivo forse insieme a Gabbiadini che è più di un'idea. Piace anche Luis Muriel in uscita dal Siviglia, ma c'è la Fiorentina.